فاران حصل على القميص 19 بعد رفض جونز منحه الرقم 4

اضطر رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الجديد قبول ارتداء القميص رقم 19 بعد رفض زميله فيل جونز منحه القميص رقم 4.

وظهر الدولي الفرنسي أمام جماهير ملعب أولد ترافورد أمس السبت قبل المباراة التي فاز فيها فريق الشياطين الحمر على ليدز يونايتد بخمسة أهداف لهدف في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحيا نجم ريال مدريد السابق الجماهير الحاضرة ورفع قميصاً يحمل اسمه والرقم الذي سيرتديه مع يونايتد.

ووقع اللاعب على عقد لمدة أربعة مواسم مع مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون جنيه استرليني.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن جونز رفض التخلي عن القميص رقم 4 رغم عدم مشاركته مع الشياطين الحمر منذ يناير من العام 2020.

ويعمل المدافع الإنجليزي حالياً على استعادة لياقته البدنية بعدما عبر المدير الفني أولي غونار سولشاير عن رغبته بالاعتماد على اللاعب الذي ينتهي عقده الحالي بعد موسمين.