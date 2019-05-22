فاران: عودة زيدان أفضل ما في الموسم

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أنّ المدرب زين الدين زيدان، قادر على تطوير الفريق، كما تجنب الحديث عن إمكانية انضمام بول بوغبا وإيدين هازارد وأنتوان غريزمان إلى البلانكوس.

ونفى الدولي الفرنسي في تصريحات سابقة شائعات رغبته بالرحيل خلال الصيف.

وقال فاران في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان الموسم الحالي صعباً للغاية وبالأخص على الصعيد الذهني، لكن علينا التركيز على الأمور الإيجابية مثل عودة زين الدين زيدان ومحاولة التطوير للموسم المقبل.

"أي فريق لا يستطيع أن يبقى في القمة للأبد، من الطبيعي أن يحدث تراجع فمن المستحيل أن نحصد دوري أبطال أوروبا 10 سنوات على التوالي أو أن نحصد جميع الألقاب كل عام، لكننا نرغب في العودة لسكة الانتصارات سريعاً".

وأكد بطل كأس العالم أن ريال مدريد قادر على الظفر بالبطولات دون كريستيانو رونالدو موضحاً أن الملكي بدأ الموسم الحالي بصورة جيدة، لكنه لم يحقق النتائج المطلوبة لتصبح الأمور سلبية بعدها.

وحول جولين لوبيتيغي وسانتياغو سولاري، مدربا ريال مدريد السابقين، علّق: "جاء سولاري في وقت صعب، ولم يكن لوبيتيغي محظوظاً، لكني عملت بشكلٍ جيد مع الثنائي وتعلمت منهما، وحينما قدمنا أفضل ما لدينا لم تأت الأمور على النحو المطلوب كما حدث في مواجهة برشلونة في الكأس أو أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا".

وأكد صاحب الـ 26 عاماً أنه لم يكن جيداً بداية الموسم بسبب تأثير كأس العالم، موضحاً أنّ زيدان تحدث معه وأخبره بأنه سيعاني قليلاً في البداية بسبب قلة الراحة، كما أكد أنه استعاد الكثير من مستواه بعد العودة من الإصابة أمام برشلونة.

وأوضح: "شعرنا بالدهشة من قرار زيدان بالرحيل، لذلك فإن عودته كانت الخيار الأفضل لأنه يمتلك شخصية قوية ورغبة في الفوز وأعتقد أن لديه القدرة على حل مشاكل الفريق والتحسن الموسم المقبل.

"بول بوغبا وهو لاعب عظيم وكل موهبة مثله لديها مكان في ريال مدريد، كما أني تعرفت على إيدين هازارد منذ كان في لانس وتقابلنا في نصف نهائي كأس العالم، إنه لاعب عظيم أيضاً وسنرى إن كان الثنائي سيأتي أم لا".

وأشار فاران إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتواجد في سباق الكرة الذهبية العام الماضي، لذلك لم يشعر بالحزن لغيابه مشيراً إلى أن زميله لوكا مودريتش استحق التتويج بالجائزة.

واختتم: "احترم قرار أنتوان غريزمان، لكني لم أتحدث معه بشأن مستقبله ولا أعرف ما الذي سيفعله. كما قال زيدان هدفنا الفوز الدوري الإسباني الموسم المقبل لأنها البطولة التي تحدد صاحب المستوى الثابت ورغم ذلك فإن دوري أبطال أوروبا ما تزال البطولة الأكثر إثارة"

يذكر أن فاران حقق لقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات رفقة ريال مدريد.