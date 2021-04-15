فاران يقرر الرحيل إلى مانشستر يونايتد

يقترب رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لتقرير إعلامي.

فقد ذكر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير. اليوم الخميس، أن الفرنسي في مفاوضات متقدمة للغاية مع مانشستر يونايتد، بينما أدرك ريال مدريد أن المدافع لن يجدد عقده.

وأشار البرنامج إلى أن فاران، قرر أن يخوض تحدياً جديداً خارج إسبانيا، لذلك يفكر النادي الملكي في بيعه، حيث لم يتبق في عقده سوى موسم واحد.

يذكر أن فاران غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد، أمام ليفربول ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري الأبطال وضد برشلونة في الدوري الإسباني جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونجح ريال مدريد في بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال أمس الأربعاء، بعد فوزه على الريدز (3-1) بمجموع ذهاب وإياب ربع النهائي.