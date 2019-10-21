فافرينكا عقبة أمام فيدرر في بطولة بازل

استهل النجم السويسري روجر فيدرر، مسيرته مع كرة المضرب، كحامل للكرات في بطولة بازل، طامحاً في أن يتوج في يوم من الأيام بلقب البطولة مثل واين فيريرا عام 1994، تلك النسخة التي تواجد بها فيدرر كحامل للكرات.

وتمكن فيدرر من تحقيق حلمه وأكثر، من خلال التتويج بلقب البطولة 9 مرات من قبل، ويطارد هذا الأسبوع لقبه العاشر في البطولة فئة 500 نقطة.

ويستهل السويسري مشواره في البطولة بمواجهة لاعب قادم من الأدوار التمهيدية، قبل مواجهة الفائز من المولدوفي رادو ألبوت والصربي دوسان لايوفيتش، ولم يسبق وأن خسر فيدرر أمام أي منهما.

وسبق وأن فاز فيدرر على ألبوت في 3 مجموعات ضمن بطولة ميامي هذا الموسم في المواجهة الأولى بينهما، كما تغلب على لايوفيتش في بطولة ويمبلدون عامي 2017 و2018.

وتنتظر فيدرر مواجهة محتملة في ربع النهائي مع مواطنه ستان فافرينكا، ويستهل الأخير مشواره بمواجهة الأوروغواياني بابلو كويفاس.

ويتفوق فيدرر في المواجهات المباشرة على فافرينكا (23-3)، وسبق وأن تغلب عليه بمجموعتين دون رد في نصف نهائي بطولة بازل عام 2011.

إلا أن فافرينكا يمر بحالة فنية عالية بعد وصوله إلى نهائي أنتويرب، وهو أول نهائي يخوضه منذ نهائي روتردام في فبراير الماضي وحقق فيدرر الانتصار في آخر 20 مباراة ببطولة بازل، ووصل إلى المباراة النهائية في آخر 12 مشاركة.

وكانت آخر مرة يخسر روجر أمام لاعب خارج المصنفين العشر الآوائل عالمياً في بازل، عام 2003، بالسقوط أمام مدربه الحالي الكرواتي إيفان لوبيتيتش، والذي كان يحتل حينها التصنيف 47 عالمياً.

أما المصنف الثاني على البطولة أليكساندر زفيريف، والساعي إلى تعزيز حظوظه في التأهل إلى البطولة الختامية للموسم، فيستهل مشواره بمواجهة الأميركي تايلور فريتز في الدور الأول.

ويمر زفيريف بحالة فنية جيدة بعد وصوله إلى نهائي شنغهاي للأساتذة منذ أيام، وعلى الرغم من فوز الألماني بمواجهتيه السابقتين أمام فريتز، إلا أن الأميركي دفعه إلى 5 مجموعات في ويمبلدون العام الماضي.

وينتظر زفيريف في الدور الثاني مواجهة محتملة مع بطل تشوهاي أليكس دي مينوار، ويتفوق الألماني في المواجهات المباشرة (4-0)، ووصل زفيريف إلى نصف نهائي بازل العام الماضي، قبل السقوط أمام ماريوس كوبيل.

وبدوره ضمن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المشاركة في البطولة الختامية، ويواجه في الدور الأول الإسباني ألبرت راموس فينولاس للمرة الثانية، حيث سبق وأن تغلب عليه في بطولة برشلونة العام الماضي.

ووصل تسيتسيباس إلى ربع نهائي بازل العام الماضي، وتنتظره مواجهة محتملة مع الإيطالي فابيو فونيني في ربع النهائي، ويأمل الأخير في تعزيز حظوظه بالتأهل للبطولة الختامية للموسم للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

ويحتل فونيني المركز الـ 11 في السباق المؤهل للبطولة، بفارق 290 نقطة عن ماتيو بيريتيني صاحب المركز الثامن في السباق.

ومن المواجهات المرتقبة في الدور الأول، صدام البلجيكي دافيد جوفين بالكرواتي مارين سيليتش.

وامتلك جوفين فرصة الدخول في المراكز الثمانية الأولى للسباق في أنتويرب، إلا أنه خسر أمام الفرنسي أوغو هومبرت، ليحتل المركز العاشر في السباق بفارق 90 نقطة عن فونيني.