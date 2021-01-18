فالدانو: ريال مدريد فشل في تعويض رونالدو حتى الآن

شدد خورخي فالدانو المدير العام السابق لريال مدريد على أن النادي فشل في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو حتى الآن.

وغادر البرتغالي إلى يوفنتوس صيف عام 2018 في صفقة ما زالت تثير الجدل في الأوساط المدريدية.

وقال الأرجنتيني لبرنامج "إل ترانزيستور": "منذ رحيل رونالدو وريال مدريد يفتقد للاعب قادر على تسجيل هدف في كل مباراة، ليس لدى مدريد الحالي لاعب متخصص في التسجيل بهذا الشكل".

"لدى ريال مدريد وجه للمواجهات المهمة، ووجه آخر للمباريات الأقل أهمية.

وتطرق فالدانو للحديث عن إيدين هازارد كثير الإصابات، فقال: "إنه نجم عانى من عام مليء بالخيبات، على مدريد أن يحفزه بالشكل المناسب حتى يستعيد مستواه".

يذكر أن ريال مدريد خرج من كأس السوبر الإسباني في لقاء نصف النهائي على يد أتلتيك بلباو الذي فاز باللقب أمس، لتبدأ الضغوطات بالازدياد على المدرب زين الدين زيدان ولاعبيه.