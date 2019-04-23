فالفيردي: برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني

أكد إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أنه يسعى ولاعبوه لحسم لقب الدوري الإسباني في أسرع وقت ممكن، وذلك بالانتصار على ديبورتيفو آلافيس، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ 34 من البطولة.

وقال فالفيردي، في مؤتمر صحفي أمس: "ستكون مباراة صعبة ضد آلافيس، فهو فريق يلعب ويدافع بشكل جيد جداً، ودائماً ما كنا نعاني ضده في السنوات الأخيرة، ويعيش موسماً رائعاً ولديه فرصة للتأهل أوروبياً وسيحاول تحقيق الفوز".

وعن المنافسة بين فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، أوضح: "الفرص متساوية بين جميع اللاعبين، وقد يشارك أحدهما ويجلس الآخر، يجب على كل لاعب أن يظهر بمستواه لحجز مكانه، كل منهما لاعب رائع".

وأردف: "من المهم لأي فريق أن يُحقق لقب الدوري، نريد أن نحقق نجاحاً كبيراً والناس يرون ذلك من الخارج ويعتقدون أنه بسيط، ونحن نريد الفوز على آلافيس، لكننا سنواجه فريقا لديه إمكانيات كبيرة ويطمح للتأهل إلى بطولتي أوروبا".

وعن دوري الأبطال، علق فالفيردي: "لدينا لاعبون اعتادوا على مثل هذه الضغوط في أوقات مُعينة من الموسم، واستجابوا دائماً، مواجهات دوري الأبطال مهمة، نحن هادئون لكننا نعرف أننا في المراحل النهائية من البطولة".

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري المحلي برصيد 77 نقطة، بينما يحتل آلافيس المركز الثامن برصيد 46 نقطة.