فالفيردي: لا أتابع الكرة الذهبية وغريزمان لن يتأثر أمام أتلتيكو

عبّر المدير الفني لبرشلونة إيرنيستو فالفيردي عن جاهزية فريقه لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد الليلة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "نحن جاهزون ومستعدون لكافة السيناريوهات، خضنا مباراتين في واندا ميتروبوليتانو، تقدم أتلتيكو مدريد علينا وكان يتوجب العودة والتعادل، وفي المباراتين سيطرنا على المجريات لكنهم أضرونا، يمكن أن يتكرر السيناريو، فهم يدافعون جيداً، لكن حين يهاجمون يكونوا أقوياءً".

وحول زيارة أنتوان غريزمان الأولى لمعقله القديم، قال: "سيستقبله الجماهير بالطريقة التي يرونها مناسبة وهذا كل شيء، حين كان في صفوف أتلتيكو مدريد أعطى كل شيء، والبعض سيُقدر انتقاله لنا والبعض الآخر لا، لكننا معتادون على البيئات القاسية، لذلك لا خوف على غريزمان، والأمر سيكون عاطفياً بالنسبة له".

وعن جائزة الكرة الذهبية، كشف فالفيردي: "لا أتابع هذه الحفلات كثيراً لأنها تكون طويلة جداً، سأصوت للأفضل، وإذا قرروا منحها للأفضل في النهاية، سيكون ليونيل ميسي".