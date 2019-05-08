فالفيردي: ليفربول دهس برشلونة

وصف مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي، خسارة فريقه أمام ليفربول بـ "النتيجة المرعبة"، معتبراً أن فريقه "تم دهسه" من قبل منافسه بعد الخسارة إياباً 4-0.

وقال فالفيردي، عقب اللقاء: "كل شيء كان ضد برشلونة بعد الهدفين السريعين الأولين، لم نتمكن من تسجيل هدف، وتم دهسنا.

"هذه النتيجة مرعبة بالنسبة لنا ولمشجعينا، لم يحالفنا الحظ على الإطلاق، لكن يجب أيضاً تقدير ليفربول، لم يتمكن لاعبو برشلونة من الرد بأي شكل من الأشكال".

وقلب ليفربول تخلفه بثلاثية ذهاباً أمام برشلونة، وصعقه برباعية نظيفة إياباً على ملعب آنفيلد أمس الثلاثاء، ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.