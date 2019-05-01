فالفيردي: ليفربول قادر على سحق خصومه خلال 15 دقيقة

أكد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن فريقه جاهز لمواجهة ضيفه ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء على ملعب كامب ناو.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أدري ما إذا كان برشلونة وليفربول هما الأفضل في أوروبا، لكننا في نصف النهائي، هم يقاتلون على الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، ونحن توجنا بلقب الليغا.

"مسيرة الفريقين مختلفة، لكن خصمنا فريق قوي ولديه مستوى ضغط عال وإيقاع سريع، وأثبت (المدرب يورغن) كلوب ذلك مع بوروسيا دورتموند، وأتى به إلى ليفربول، سيكون خصماً صعباً".

وأردف مدرب برشلونة: "نحن نلعب على أرضنا ونريد الانتصار، وندرك قيمة عدم استقبال الأهداف، وندرك أن علينا الظهور بشكل جيد في المباراتين. ليفربول لديه القوة لسحقنا في 15 دقيقة، وأعتقد أنهم يريدون أيضاً التسجيل وعدم استقبال أهداف".