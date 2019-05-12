فالفيردي يتحدث عن مصيره مع برشلونة

خالف مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، التوقعات برحيله عقب السقوط المخيب أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً قدرته على مواصلة مهمته مع ليونيل ميسي وزملائه.

وقال المدير الفني الإسباني: "أشعر بالقوة، أنا بخير وأريد التقدم خطوة للأمام، لن أختبئ تحت حجر.

"غرفة خلع الملابس؟ تأثرنا بما حصل ولن أنكر ذلك، نحن نتحمل هذه المسؤولية، المشكلة في الطريقة التي خسرنا بها، لم نظهر بأداء جيد في الشوط الثاني وكان الأمر مؤلماً، علينا أن نأخذ خطوة للأمام ولا حل آخر".

وأوضح: "تحدثت مع رئيس النادي وشعرت بدعمه، إذا حدث شيء كهذا يمكنك كسر وحرق كل شيء، لكن بعد ذلك يجب أن تهدأ وتضع كل شيء في مكانه الصحيح".

وفشل البارسا في بلوغ نهائي دوري الأبطال، بسقوطه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعته بليفربول ليحجز الفريق الإنجليزي مقعده في النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وعن مصير فيليبي كوتينيو، علق فالفيردي: "لن نتسرع، فالموسم لم ينته بعد، ننتظر خوض نهائي كأس الملك، كنا نريد تحقيق الثلاثية، لكننا سقطنا بطريقة مذهلة، ونأمل أن يساعدنا كوتينيو على تحقيق الفوز".

وبسؤاله عن حالة لويس سواريز، أجاب: "لست طبيباً، لعب لفترة طويلة من الوقت، وإذا كان بحاجة إلى عملية جراحية، فيجب أن يخضع لها".