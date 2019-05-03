فالفيردي يحذر من تكرار سيناريو روما

أعرب إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بتحقيق الانتصار بثلاثية دون رد على ليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يمكنك في بعض الأحيان السيطرة على إيقاع المباراة، وفي أحيان أخرى يتم السيطرة عليك، وحاولنا أن نضع حداً لذلك الأمر.

"حصل ليفربول على فرص واضحة، ونحن أيضاً لكننا سنخوض مباراة على ملعبهم، انتصرنا على فريق قوي للغاية".

وتابع: "الثلاثية؟ في العام الماضي أيضاً فزنا بعدد كبير من الأهداف وتعلمون البقية، لكن لنرى ما سيحدث".

وكان برشلونة قد انتصر على روما في ذهاب ربع نهائي الموسم الماضي بنتيجة (4-1) قبل أن يخسر في الإياب بثلاثية نظيفة ويخرج من البطولة.

واختتم فالفيردي بالحديث عن ليونيل ميسي: "إنها واحدة من المباريات التي يجب على جميع اللاعبين الظهور بها، وميسي هو القائد الذي يُدير المباراة والإيقاع، وعادة ما يُسجل، ودفعنا لتحقيق الانتصار، لكن كما أخبرتكم تنتظرنا مباراة أخرى".