فالفيردي يستبعد إقامة الكلاسيكو في سانتياغو بيرنابيو

أبدى إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، رأيه في الجدل الدائر حول مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 26 من الشهر الجاري.

وتشهد برشلونة أحداثاً سياسيةً مشتعلةً الفترة الأخيرة، بسبب المظاهرات المستمرة في كتالونيا، مما يهدد الكلاسيكو بالتأجيل.

وأشارت بعض المقترحات لإمكانية إقامة المباراة في موعدها، لكن على ملعب سانتياغو بيرنابيو بدلاً من كامب ناو.

وقال فالفيردي في تصريحات إعلامية: "هناك الكثير من الأحاديث حول هذه المباراة، أحدها إقامة اللقاء في مدريد، لكننا لا نتوقع حدوث ذلك.

"أمامنا مباراة خارج أرضنا الأسبوع القادم، وسنخوض مواجهة أخرى بعدها بأيام ثم نسافر مرة أخرى.

"الأمر يبدو في غاية الصعوبة، علينا أيضاً احترام الجماهير التي تريد الاستمتاع.

"كان أسبوعاً غريبا على برشلونة، الجميع يدرك ذلك، هناك المزيد من الوقت ونثق في إقامة المباراة في كامب ناو".

واستشهد فالفيردي باللعب أمام أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو في 2017 خلال فترة المطالبة باستقلال كتالونيا وقتها.

يذكر أن أحد الاقتراحات الأخيرة للكلاسيكو، كانت بإقامتها في ديسمبر القادم على ملعب كامب ناو معقل برشلونة.