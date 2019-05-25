فالنسيا يهزم برشلونة ويظفر بكأس ملك إسبانيا

حقق فالنسيا الفوز على نظيره برشلونة بهدفين لهدف في نهائي كأس ملك إسبانيا لينال لقبه الأول منذ عام 2008.

بدأت المباراة بقوة من قبل فريق الخفافيش الذي نجح سريعاً عن طريق رودريغو مورينو في صناعة خطورة كبيرة على مرمى الحارس ياسبر سيليسين، لكن تألق جيرارد بيكيه أبعد كرة الهدف الأول من على خط المرمى في الدقيقة السادسة.

حاول البارسا بعد ذلك أن يكون له رد فعل لكن دون فائدة فدفاع الخفافيش كان أكثر ثباتاً وتركيزاً من هجوم ووسط الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 23 من كرة طولية أرسلها غابرييل باوليستا، سجل كيفين غاميرو الهدف الأول لفالنسيا بعد أن مر من جوردي آلبا الذي كان يقوم بالتغطية العكسية وسدد الكرة بقوة على يمين سيليسن.

حاول البارسا من جديد لكن دفاع الخفافيش كان بالمرصاد، حيث تكتلت الدفاعات عند منطقة الجزاء ومنعت أي خطورة.

وفي الدقيقة 33، أضاف رودريغو هدفه الأول والثاني لفالنسيا بعد عرضية رائعة ومجهود كبير من كارلوس سولير الذي تجاوز آلبا من على الجانب، في ظل غياب رقابة بيكيه وكليمون لونغليه.

استمرت محاولات برشلونة من أجل تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وكان إفان راكيتيتش قريباً من التسجيل مرتين بتسديدة وبرأسية وليونيل ميسي مرة، لكن الحارس تصدى لجميع المحاولات.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كثف برشلونة من محاولاته، وحصل ميسي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56 وكاد يسجل لولا براعة حائط الصد الذي منع الكرة حتى من تشكيل خطورة على مرماه.

ومن كرة عرضية بركلة ركنية نجح ميسي في متابعة رأسية ليسجل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 74 ليحيي آمال فريقه في الظفر باللقب الخامس على التوالي، إلا أن النتيجة لم تتغير.

وظفر فالنسيا بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه والأول منذ عام 2008 عندما حقق اللقب على حساب خيتافي بثلاثة أهداف لهدف.