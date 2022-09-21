فان خال: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

عبر لويس فان خال مدرب منتخب هولندا عن إعجابه الشديد بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة قبل مواجهة الطواحين والبولنديين في دوري الأمم الأوروبية.

ووصل الهداف المخضرم إلى البارسا الصيف الماضي قادماً من بايرن ميونيخ، ليتألق على الفور مع النادي الكتالوني.

ويلاقي منتخب هولندا نظيره البولندي ليلة الخميس لحساب المجموعة A4 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر الهولنديون المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 6 نقاط عن البولنديين الذين يحتلون المركز الثالث.

فان خال يشيد بـ ليفاندوفسكي

ولدى سؤال فان خال عن صاحب الـ 34 عاماً، قال المدرب في تصريحات لموقع "جول": "أعتقد أنه أفضل مهاجمٍ في العالم."

يذكر أن "ليفا" استهل الموسم الجاري مع برشلونة بأفضل الطرق، حيث سجل 11 هدفاً في 8 مباريات بجميع البطولات حتى الآن مؤكداً تأقلمه السريع مع فريقه الجديد.