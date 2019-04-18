فان دايك: لا أعرف كيفية إيقاف ميسي

اعترف فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول بأنه لا يعلم بعد الطريقة التي سيتبعها لإيقاف غريمه ليونيل ميسي وفريقه برشلونة.

وتأهل الريدز أمس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيلاقي فيه البارسا، وذلك بعد تفوقه في ربع النهائي على غريمه بورتو بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 6-1.

وقال الدولي الهولندي بعد تخطي الفريق البرتغالي لدى سؤاله عن كيفية التصدي للبارسا ونجمه ميسي: "ليست لدي أي فكرة، لنرى ما سيحصل، علينا إيقافهم سوياً.

"لن تكون المواجهة بيني وبين لاعب واحد فقط، فنحن سنواجه فريقاً بأكمله.

"ستكون مواجهة صعبة، ميسي أفضل لاعب في العالم، علينا إيقافه سوياً".

وختم بقوله: "نعمل على إيجاد طريقة لإيذائهم، لكن بصراحة لا أفكر بالأمر حالياً، مع أننا بلغنا نصف نهائي دوري الأبطال، إلا أن تركيزي منصب حالياً على مباراة كارديف سيتي الأحد القادم ضمن الدوري الإنجليزي، لأنها ستكون مواجهة حاسمة لهم من أجل الهروب من شبح الهبوط".

يذكر أن ليفربول يتصدر حالياً الدوري المحلي بفارق نقطتين عن مطارده المباشر مانشستر سيتي الذي ما زالت له مباراة مؤجلة.