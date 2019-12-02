فان دايك: لو فاز ميسي بالكرة الذهبية لن أعتبر نفسي خاسراً

أكد النجم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن فخره الكبير بنفسه بالوصول للقائمة النهائية الخاصة بترشيحات جائزة الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الهولندي قبل ساعات قليلة من حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية المرشح لها أيضاً ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقال فان دايك: "أنا فخور للغاية بما وصلت له هنا في ترشيحات الكرة الذهبية، جئت لهنا بسبب طريقة لعب ليفربول الموسم الماضي وما حققه المنتخب أيضاً".

وأضاف عند سؤاله عن الصورة المسربة لفوز ميسي بالجائزة: "لا يوجد خاسر هذه الليلة أنا فخور للغاية لأن من يصلوا لهذه المكانة هم عدد محدود للغاية من لاعبي كرة القدم حول العالم، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وأكمل عن ترتيب فريقه في الدوري: "فارق النقاط لا يعني أي شيء، نحن حالياً في موقف جيد بعدد النقاط التي جمعناها، لكننا نعلم أننا نستطيع التحسن ونحاول فعل ذلك في كل مناسبة وهذا ليس سهلاً.

"علينا الاستمرار في المحاولة وأن نستمر في تحقيق الانتصارات، لكن بكل تأكيد بكل ما نملك من جودة لا نزال نستطيع التحسن".

يذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة عقب مرور 14 مرحلة.