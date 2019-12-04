فان دايك: من الصعب الفوز بالجوائز أمام ميسي

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، عن رضاه بتحقيق المركز الثاني في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال الهولندي خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس: "كنت قريباً من الجائزة، لكن مع لاعب مثل ميسي من الصعب الفوز، ولم أفكر مطلقاً سابقاً في القتال من أجل هذه الجوائز، وأنا فخور لوجودي هنا.

"كانت سنة رائعة، وأنا فخور للغاية بما حققته مع ليفربول ومنتخب هولندا، وميسي شخصية رائعة ومعجب به للغاية".