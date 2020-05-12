فان دايك... من غسل الأطباق إلى بطل لأوروبا

تحول فيرجيل فان دايك إلى أحد أفضل مدافعي العالم إن لم يكن أفضلهم في الوقت الحالي، لكنه عانى كثيراً حتى أصبح بطلاً لأوروبا مع ليفربول، حتى إنه كان يعمل في غسل الصحون في أحد المطاعم.

وقال النجم الهولندي لمحطة "سكاي سبورتس" إنه لم يتوقع شخصياً أن يصل إلى هذه المكانة في كرة القدم، فقبل 12 عاماً تقريباً، كان يغسل الأطباق ليكسب قوت يومه مع التمسك بحلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً، وهو ما حققه مع غرونيغن في بلاده.

وارتقى فان دايك في مسيرته مروراً بسيلتيك ثم ساوثهامبتون، حتى أمسى اليوم أغلى مدافع في العالم حين تعاقد معه ليفربول مقابل 80 مليون يورو، قبل تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماغواير.

وأوضح فان دايك: "أنا فخور برحلتي التي لم تنته بعد، الفوز بدوري أبطال أوروبا كان خيالياً، أتمنى أن يتكرر هذا الشعور في المستقبل".

وأوضح فان دايك أنه رفض عرض مانشستر سيتي قبل الانتقال إلى ليفربول، مضيفاً: "قبل اتخاذ القرار، فكرت في جميع الجوانب، طريقة اللعب والزملاء والمستقبل والمدينة والمشجعين".

وواصل فان دايك حديثه وقال: "اعتقدت أن ليفربول كان الخيار الصحيح، شاركت في نهائي دوري الأبطال بعد أشهر قليلة من وصولي، وهذا ساعدني كثيراً على التطور والاستمتاع".