فان دايك: ميسي هو من يستحق الكرة الذهبية

رفض فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، الأحاديث حول أحقيته بالفوز بالكرة الذهبية الموسم الحالي ورشح نجم برشلونة ليونيل ميسي للقب.

وكان الدولي الهولندي واحداً من أبرز نجوم فريقه الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بعد الانتصار 2-0.

وقال فان دايك لوسائل الإعلام بعد المباراة: "لا أفكر إطلاقاً بالكرة الذهبية، لكن إذا وجب فوزي بها فلن أرفضها".

وأكمل: "لا أعتقد أني مرشح، برأيي أن ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم حتى لو لم يشارك في النهائي.

"نريد الاستمتاع وتذكر هذه اللحظات لأنه يتوجب علينا البدء من الصفر والمنافسة على كل البطولات مجدداً".

وختم: "نريد لعب النهائي من جديد ومنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، وأن نعيش نفس الأجواء مجدداً".

ولم ينته موسم فان دايك بعد، إذ سيلعب نصف نهائي الدوري الأوروبي مع هولندا منتصف الأسبوع أمام إنجلترا في الأراضي البرتغالية.