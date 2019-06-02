فان دايك نجم نهائي دوري الأبطال

فاز فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بلقب أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفربول بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه بفوزه السبت على توتنهام 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقدم فان دايك أداءً جيداً واستطاع أن يحد من خطورة مهاجمي سبيرز، وكان عاملاً رئيسياً في فوز فريقه.

وأنهى الهولندي موسماً رائعاً توج فيه من قبل بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.