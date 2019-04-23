فان دايك يتمنى فوز يونايتد على سيتي

يرى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى تقديم خدمة لصالحه، من خلال الفوز على مانشستر سيتي في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الـ 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الدولي الهولندي في تصريحات أبرزتها صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز": "ليس من السهل الفوز على إيفرتون في أرضه، لكن 4-0 نتيجة كبيرة فعلاً، مانشستر يونايتد عليهم أن يقدموا خدمة لأنفسهم"، وذلك في إشارة لخسارة الشياطين الحمر الفادحة أمام التوفيز برباعيةٍ نظيفة.

وأضاف: "ليس لدينا أي تأثير على ذلك، لكن يونايتد ما زال في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا وهم بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيتي".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة من 35 مباراة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 86 نقطة من 34 مباراة.

ويخوض مانشستر سيتي مباراته المؤجلة، أمام مستضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد غداً الأربعاء.