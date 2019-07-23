فان دايك يحلم بالكرة الذهبية

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على تمنيه الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

يعتبر المدافع الهولندي من أبرز المرشحين للجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" بعد تألقه اللافت الموسم الماضي.

حصل فان دايك على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، كما توج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا.

وقال نجم الريدز في تصريحات إعلامية: "تتحدث الناس عن هذه الإمكانية لذلك لا يمكن تجاهلها، وكل ما علي فعله الآن هو الاستمرار في العطاء.

"الفوز بالكرة الذهبية سيكون بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة كأي لاعب كرة قدم، لكني لو لم أحصل عليها سأحاول التطور مقارنة بالموسم الماضي.

"الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو التركيز على الأشياء الأكبر أهمية بتحقيق البطولات مع فريقي بغض النظر عن أي جائزة فردية".

ويتنافس فان دايك على الجائزة مع زملائه ساديو ماني، ومحمد صلاح، وآليسون بيكر، بالإضافة للنجم ليونيل ميسي.