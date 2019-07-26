فان دايك يختار ميسي ودي يونغ ضمن تشكيلته الخاصة

امتدح النجم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول غريميه ليونيل ميسي وفرينكي دي يونغ نجمي برشلونة بعد اختياره لهما ضمن تشكيلته المثالية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الهولندي بعد اختيار تشكيلة من 5 لاعبين في الطور الجديد من لعبة فيفا 2020 والذي يتيح لعب الكرة الخماسية وتم إطلاق اسم "فولتا" عليه.

وقال فان دايك: "حارس المرمى سيكون آليسون وأنا في الدفاع وأمامي (جورجينيو) فاينالدوم في وسط الملعب، لأنه لاعب مذهل، ويتم تقييمه بشكل أقل بكثير مما يستحق.

"لاعب الوسط الآخر سيكون فرينكي دي يونغ، الذي انتقل لتوه لبرشلونة، اعتبره لاعباً مميزاً حقاً ويتمتع بموهبة كبيرة.

"المهاجم في التشكيلة الخاصة بي سيكون ليونيل ميسي، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق".

يذكر أنه تم اختيار فان دايك من قبل شركة "EA" للظهور على غلاف إصدار نسخة دوري أبطال أوروبا لعام 2020 من لعبة فيفا.