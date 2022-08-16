فان دايك يطلب من نونيز نجم ليفربول الجديد التحكم في أعصابه

طلب النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول من زميله الجديد الشاب الصاعد داروين نونيز بالتحكم في أعصابه عقب الطرد الذي تعرض له الأوروغوياني خلال المباراة أمام كريستال بالاس أمس الاثنين.

وتعادل الريدز مع الفريق اللندني بهدفٍ لمثله في مباراة صعبة تأخر صاحب الضيافة فيها بهدفٍ حتى الدقيقة 61 التي شهدت إدراك التعادل عبر المتألق لويس دياز.

وتعقدت مهمة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بشكلٍ أكبر جراء قبل ذلك جراء طرد نونيز في الدقيقة 57 إثر اعتدائه على المدافع يواكيم أندرسن في حادثة أعادت إلى الأذهان "نطحة" الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان الشهيرة للإيطالي ماركو ماتيراتزري في نهائي كأس العالم 2006.

ماذا قال فان دايك عن نونيز ؟

وقال فان دايك عن زميله الجديد: "جميع اللاعبين يدعمونه، وهو يدرك أن مثل هذا التصرف يجب ألا يتكرر مرة أخرى.

"عليه أن يتحكم بأعصابه، أعتقد أن هذا أمر منفصل، عليه أن يدبر أموره، فهو يدرك تماماً أن الاستفزازات شائعة في الدوري الإنجليزي.

"سيكون أمام فرصة للتعلم واكتساب الخبرة، ونتمنى أن لا تحصل مثل هذه الأمور مرة أخرى."