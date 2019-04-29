فان دايك يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

حصد المدافع فيرجيل فان دايك جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، التي تُمنح لأكثر من قدم مستويات مميزة في البطولات المحلية.

وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها الدولي الهولندي على هذه الجائزة، بعدما قدم موسماً مميزاً مع ليفربول، حيث خاض 34 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، كما ساهم في عدم اهتزاز شباك زميله الحارس أليسون بيكر في العديد من المناسبات، إذ تلقت شباك الريدز 20 هدفاً فقط، وهو أفضل رقم هذا الموسم، متفوقاً على مانشستر سيتي الذي استقبلت شباكه 22 هدفاً.

وتفوق فان دايك على زميله ساديو ماني، إضافة لرحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي الذي نال جائزة أفضل لاعب شاب، وكذلك بيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو مهاجم مان سيتي، وإيدين هازارد لاعب تشيلسي.

ويُعتبر فان دايك الذي انتقل لليفربول منتصف الموسم الماضي حالياً أحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن أفضلهم وفقاً العديد من المحللين والمتابعين، إذ يتمتع بقوة هائلة في النواحي الدفاعية، لا سيما في الكرات الهوائية وقراءة هجمات الخصم وإفشالها وكذلك مواجهة أي لاعب 1 على 1 مهما بلغت مهاراته وقوته.

وبدأ فان دايك بدأ مسيرته في غرونينغين عام 2011، قبل أن يدافع عن ألوان سيلتك وبعدها ساوثهامبتون، الذي برز معه بشكلٍ لافت، بعدما تطور مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع ليفربول لضمّه مقابل 75 مليون جنيه استرليني عام 2018، ليغدو أفضل لاعبٍ في إنجلترا.