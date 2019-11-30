فان دايك يقود ليفربول لتجاوز برايتون رغم طرد آليسون

قاد المدافع فيرجيل فان دايك فريق ليفربول للفوز بصعوبة على ضيفه برايتون بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز الهولندي هدفي الريدز في الدقيقتين 18 و27، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر لويس دينك في الدقيقة 79.

وأكمل صاحب الضيافة الدقائق الأخيرة من المواجهة منقوصاً بعد طرد حارسه آليسون بيكر (76).

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده لـ 40 في صدارة الترتيب متفوقاً بإحدى عشرة نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي والذي تعثر اليوم بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل يونايتد.