فان مارفيك يتحدث عن خروج الإمارات المبكر من خليجي 24

تحدث بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات عن الهزيمة التي تلقاها الأبيض أمام غريمه القطري، والتي ودع على أثرها بطولة خليجي 24.

المنتخب الإماراتي لم يتمكن من الصعود إلى نصف النهائي، بعد جمع 3 نقاط فقط، إثر الفوز على اليمن والهزيمة أمام العراق وقطر.

المنتخب العراقي تأهل متصدراً للمجموعة الثانية، ويعد من أبرز المنتخبات التي قدمت أداءً قوياً في النسخة الحالية.

وفال فان مارفيك في تصريحات بعد اللقاء: "عناصر منتخب الإمارات لم تنسجم مع بعضها البعض، على عكس قطر الذي يتميز بالانسجام وفهم اللاعبين لبعضهم بعض.

"خبرة المنتخب القطري حسمت اللقاء بسهولة لصالحهم، فيما بحثنا نحن عن التأهل ولم نستطع الفوز على مستضيف البطولة.

"عانينا من إصابات كثيرة، 5 لاعبين غابوا عنا بسبب الإصابة وسيطرنا على بعض فترات المباراة لكن الحظ عاندنا".

وينتظر المنتخب العراقي في نصف النهائي ثاني المجموعة الثانية المكونة من السعودية وعمان والكويت والبحرين.