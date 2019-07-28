فاييخو ينتقل إلى ولفرهامبتون

أكد ريال مدريد انتقال خيسوس فاييخو إلى ولفرهامبتون واندررز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون خيار الشراء النهائي.

ويسعى المدافع لمساعدة الذئاب في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسيعمل تحت قيادة المدير الفني السابق لفالنسيا نونو إسبيريتو سانتو.

ووجد فاييخو، الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً مع منتخب إسبانيا هذا الصيف، نفسه يحتل المركز الخامس في ترتيب اللاعبين الذين يشغلون مركزه، بعد انضمام إيدير ميليتاو، مما يعني غيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي الموسم القادم.