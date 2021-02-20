فرانكفورت يصعق بايرن ميونيخ ويهزمه بهدفين لهدف

حقق آينتراخت فرانكفورت فوزاً مفاجئاً على ضيفه بايرن ميونيخ بطل أوروبا والعالم بهدفين لهدف على ملعب كومرزبانك آرينا لحساب المرحلة الـ 22 من الدوري الألماني.

جاء هدفا الفائز في الشوط الأول عن طريق دايتشي كامادا (12)، وأمين يونس (31)، فيما قلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للبافاري في الدقيقة 53.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 49 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده بدوره إلى 42 نقطة قفز على إثرها للمركز الرابع وهو فوزه الخامس على التوالي في البوندسليغا.