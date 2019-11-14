فرنسا تتفوق على مولدوفا وتبلغ يورو 2020

تمكن منتخب فرنسا من خطف فوز بشق الأنفس على حساب نظيره المولدوفي بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب فرنسا بباريس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

فوز المنتخب الفرنسي رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب مجموعته، وعلى الرغم من كون مولدوفا متذيل الترتيب، لكنه كان عنيداً على أبطال العالم بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت برباعية لهدف خارج الديار بالنسبة لزملاء بول بوغبا، لكن الأمر اختلف كثيراً في الإياب، إذ بدأ الضيوف بكل قوتهم وتقدموا بهدفٍ مفاجئ في الدقيقة التاسعة عبر فاديم راتا.

منتخب فرنسا ضغط كثيراً في سبيل التعديل، إلى أن حقق مراده في الدقيقة 35 عبر رافاييل فاران، ليبدأ المدرب ديديه ديشان يتنفس الصعداء.

الشوط الثاني اتسم بضغط فرنسي واستماتة دفاعية لمنتخب مولدوفا، حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 79 كان لها أوليفيه جيرو بالمرصاد وأسكنها الشباك معلناً عن ثلاث نقاط غالية للديوك.