فريقان يتنافسان لضم غاريث بيل الصيف القادم

ارتبط النجم الدولي الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد بعودة متوقعة إلى المملكة المتحدة صيف العام الجاري وفقاً لتقارير وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة.

ويستمر عقد صاحب الـ 32 عاماً مع النادي الملكي حتى نهاية الموسم وسيكون بمقدوره الانتقال بعدها إلى أي وجهة يختارها في صفقة مجانية.

ويسعى النجم المخضرم للبقاء في الملاعب على أعلى المستويات حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير حتى يتمكن من تمثيل منتخب بلاده التي ما زالت تنافس على مقعد في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وإذا تغلب الويلزيون في لقاء الملحق الأوروبي الأخير أمام اسكتلندا أو أوكرانيا فسيحزم بيل ورفاقه حقائبهم صوب قطر في نوفمبر المقبل.

ويرغب ناديا كارديف سيتي وتوتنهام هوتسبير في ضم النجم الويلزي خلال سوق الانتقالات الصيفي هذا العام وفقاً لموقع "ترايبل فوتبول".