فلاهوفيتش ودي ماريا يتألقان ويمنحان يوفنتوس فوزاً كبيراً على ساسولو

سحق يوفنتوس ضيفه ساسوولو بثلاثية دون رد اليوم الاثنين في المباراة التي شهدها ملعب آليانز ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه الضيوف، إلا أن البيانكونيري زار شباكهم في ثلاث مناسبات.

جاء الهدف الأول بتسديدة على الطائر من الجناح الأرجنتيني المتألق آنخيل دي ماريا في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الحصة الأولى بدقيقتين، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأصحاب الأرض إثر خطأ على الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وانبرى المهاجم الشاب نفسه لتنفيذ الركلة بنجاح معلناً عن تقدم يوفي بهدفين دون رد.

ومع الدقائق الأولى من الشوط الثاني، أضاف فلاهوفيتش الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه إثر تمريرة من دي ماريا وتحديداً في الدقيقة 51.

يوفنتوس يستهل الموسم بأفضل الطرق

بهذا الانتصار الكبير، ارتقى يوفنتوس للمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر الذي اكتسح بدوره مستضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2-5.

فيما بقي رصيد ساسوولو الشجاع خالياً من أي نقطة.