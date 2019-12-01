فليك يرفض انتقاد لاعبي بايرن بعد الخسارة أمام ليفركوزن

علق هانز ديتير فليك، مدرب بايرن ميونيخ، على خسارة الفريق للمرة الأولى تحت قيادته، وذلك مساء السبت أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-2 ضمن الدوري الألماني.

وقال فليك في المؤتمر بعد اللقاء: "لا يمكن انتقاد الأداء، الفريق لعب جيداً والجميع حاول الفوز، من المزعج أن لا نأخذ أي نقاط من المباراة.

"فقدنا التركيز مرتين بالشوط الأول، لا يمكن لوم الفريق بسبب الالتزام والرغبة، لكن كان هناك استهتار أمام المرمى".

واتفق نجم بايرن توماس مولر مع مدربه في تصريحات مع شبكة "سكاي": "لو فزنا بأربعة أو خمسة أهداف لم يكن أحد ليقول أننا لم نستحق ذلك، واجهنا مع فريق سريع وفعال، خصوصاً الشوط الأول".

كذلك بيتر بوش، مدرب ليفركوزن، أكد على الحظ الذي ساند فريقه: "سعيد بالنتيجة، لكن الحظ ساندنا، في أيام أخرى حظينا بفرص أفضل، اليوم كنا في غاية الحظ".

وتراجع بايرن ميونيخ للترتيب الرابع في سلم ترتيب الدوري الألماني، بينما تقدم ليفركوزن للمرتبة السابعة، بانتظار باقي لقاءات المرحلة.