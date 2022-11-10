فليك يستدعي نوير على رأس قائمة ألمانيا لـ كأس العالم قطر 2022

أعلن هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا اليوم الخميس عن القائمة الرسمية التي اختارها للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 والمكونة من 26 لاعباً.

وبعدما حامت الشكوك حول استدعاء العملاق مانويل نوير نجم بايرن ميونخ، أنهى فليك الجدل باستدعاء حارس المرمى المخضرم ليقود التشكيلة النهائية.

فيما يلي أسماء اللاعبين المستدعين لتمثيل منتخب ألمانيا في المونديال القطري:

حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك أندريه تير شتيغين، كيفن تراب.

خط الدفاع: آرميل بيلا كوتشاب، ماتياس غينتر، تيلو كيرير، لوكاس كلوسترمان، ديفيد راوم، أنتونيو روديغير، نيكو شلوتربيك، نيكلاس سولي، كريستيان غونتر.

خطا الوسط والهجوم: كريم آديمي، يوليان براندت، نيكلاس فولكروغ، سيرج غنابري، ليون غوريتسكا، ماريو غوتزه، إيلكاي غوندوغان، كاي هافيرتز، يوناس هوفمان، يوشوا كيميش، يوسوفا موكوكو، جمال موسيالا، توماس مولر، ليروي ساني.

يذكر أن منتخب ألمانيا يشارك في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات كوستاريكا واليابان وإسبانيا.