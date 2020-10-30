فليك يشكك في إصابة نجم بايرن ميونيخ بكورونا

ألمح هانزي فليك، مدرب بايرن ميونيخ، إلى إمكانية اعتماده على التشكيلة التي واجه بها لوكوموتيف موسكو الروسي، الثلاثاء الماضي، أمام مستضيفه كولن، غداً السبت، في سادس مراحل الدوري الألماني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "من المفترض أن ندخل مباراة الغد بالقائمة التي كانت متواجدة في موسكو، ما لم يحدث أي شيء للاعبين خلال الساعات المقبلة".

وسيواجه فليك فريق كولن، الذي سبق وأن لعب له لمدة 3 أعوام بين عامي 1990 و1993 عقب رحيله عن بايرن.

وبسؤاله عن تلك الفترة، أجاب مدرب بايرن: "كان وقتاً رائعاً، رغم أنها حقبة غير ناجحة بالنسبة لي، لكننا كنا نمتلك فريقاً جيداً وجمعتنا صداقة حميمة. أعود الآن إلى كولن بظروف مختلفة وأرغب في الفوز بالمباراة".

وشدد فليك على أهمية الفوز الذي تحقق على حساب لوكوموتيف (2-1)، مضيفاً: "حققنا الآن 7 انتصارات متتالية، وهذا من السهل نسيانه".

وفي سياق آخر، أكد فليك جاهزية الجناح ليروي ساني للبدء أساسياً بعد مشاركته في آخر مباراتين كبديل، فيما أشار إلى معاناة جوشوا زيركزي من إصابة في الكاحل.

وأوضح: "الإصابة منعته من التدرب كثيراً، لذا لم أكن سعيداً بحالته البدنية، نعلم أنه يمتلك موهبة رائعة، لكن الموهبة وحدها ليست كافية، يتحتم عليك العمل على نفسك، وهو يقوم بذلك".

واعترف فليك بإمكانية وقوع بعض المعامل الطبية في أخطاء، مثلما حدث مع سيرج غنابري، الذي يبدو كان ضحية لخطأ طبي بعد خروج عينة اختباره إيجابية، ليعلن النادي إصابته بفيروس كورونا، قبل أن تتحول إلى سلبية بعد بضعة أيام.

وأعرب مدرب بايرن عن أمله في توقيع المدافع ديفيد آلابا على عقد جديد مع النادي البافاري، حيث قال: "أنا متأكد من أنه سيفكر مرتين قبل أن يتخذ أي قرار آخر، علينا تقبل قراره باحترام أياً كان، لكني آمل أن يبقى".

وفي ختام المؤتمر، سُئل فليك عن أفضل لاعب على الإطلاق بالنسبة له، فأجاب: "مثلي الأعلى دائماً كان بول برايتنر (لاعب بايرن وريال مدريد الأسبق)، لكن في البداية كان غيرد مولر لاعبي المفضل بالتأكيد، وكنت أتطلع للسير على خطاه".