فنلندا تهزم الدنمارك وترفض الاحتفال احتراماً لإريسكن

حصد منتخب فنلندا نقاط مواجهة نظيره الدنماركي بعد فوزه عليه بهدف نظيف في المباراة التي تقرر استكمالها في مستهل مشوار الفريقين في بطولة يورو 2020 بعد استقرار حالة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن الذي توقف اللقاء بعد وقوعه مغشياً عليه.

وحسم منتخب فنلندا الفوز على الدنمارك بالهدف الذي سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة 59 من المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاغن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بيورو 2020 ليحصد بذلك أول ثلاث نقاط له في أول مشاركة له في البطولة القارية.

وسقط إريكسن مغشياً عليه داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب آخر.

حاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب، وبكى بعض لاعبي الدنمارك بعد سقوط زميلهم على الأرض.

وتوجه لاعبو منتخب فنلندا إلى غرف خلع الملابس، في الوقت الذي نُقل فيه إريكسن خارج الملعب على محفة مع وضع غطائين كبيرين من القماش حول جسده وزملاؤه يلتفون من حوله.

يويفا يستكمل مباراة فنلندا والدنمارك

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف المباراة بعد توقفها.

وأوضح يويفا في بيان رسمي: "تم نقل اللاعب إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة"، مشيراً إلى أن المباراة تم استكمالها بناء على طلب لاعبي كلا الفريقين، بعدما تأكد اللاعبون من أن إريكسن بخير، كما أشارت تقارير إلى أن اللاعب نفسه طلب من زملائه إكمال اللقاء بعد استعادته الوعي.