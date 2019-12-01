فيدال على أعتاب الانضمام لمانشستر يونايتد

اقتربت إدارة مانشستر يونايتد من إتمام التعاقد مع آرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وفقاً لمصادر مقربة من الطرفين.

وألمح الدولي التشيلي إلى إمكانية رحيله عن البارسا منتصف الموسم، بسبب شعوره بأنه ليس لاعباً مهماً بالنسبة للمدرب إيرنيستو فالفيردي.

وفتحت إدارة يونايتد اتصالاً مباشراً مع فيدال ووكيل أعماله، لإقناعه بالانتقال إلى أولد ترافورد هذا الموسم، بطلب مباشر من المدرب أولي غونار سولشاير.

يذكر أن إدارة برشلونة قد تعرض أيضاً النجم إيفان راكيتيتش على يونايتد، لرغبتها في الحفاظ على فيدال حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.