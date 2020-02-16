فيدال غاضب من سيتيين

قال تقرير أن آرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة كان غاضباً من المدرب كيكي سيتيين بسبب إشراكه لعدة دقائق فقط خلال الفوز على خيتافي أمس السبت ضمن الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة «سبورت» الإسبانية، رغم توقع إشراك التشيلي أساسياً خلال مباراة أمس، إلا أن المدير الفني فضل الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وآرتور ميلو وفرينكي دي يونغ.

وبقي فيدال على مقاعد الاحتياط حتى الدقيقة 85 قبل أن يدخل بدلاً من آنسو فاتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيدال أظهر تنافساً قوياً في الدقائق القليلة التي شارك فيها، لكن هذا لا يعني أنه كان راضياً عن إبعاده من التشكيلة، حيث كان واضحاً عليه الغضب والانزعاج قبل دخوله الملعب.

وأوضح التقرير أن الدولي التشيلي ليس ضمن اللاعبين المفضلين لدى سيتيين، كونه لا يتناسب مع أفكاره وأسلوبه في خط الوسط.