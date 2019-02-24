فيدرر أبرز المرشحين للفوز ببطولة سوق دبي الحرة للتنس

روجر فيدرر

لن تكون مهمة الأسطورة السويسري روجر فيدرر المصنف السابع عالمياً، سهلة في سعيه للتتويج باللقب الثامن له في بطولة سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الـ 27 والتي تنطلق أدوارها الرئيسية اليوم وتستمر حتى 2 مارس المقبل، حيث عليه أن يجتاز العديد من العقبات الصعبة إذا أراد الوصول إلى المباراة النهائية ومواصلة تحقيق أرقامه القياسية في البطولة التي يبلغ إجمالي جوائزها المالية هذا العام 2.82 مليون دولار.

ويشارك في البطولة ثلاثة لاعبين من المصنفين العشرة الآوائل عالمياً، و10 من أصل العشرين الآوائل على العالم، يتقدمهم الأسطورة فيدرر، الساعي أيضاً لتتويج مسيرته الاحترافية بحصد اللقب الـ 100 بتاريخه في بطولات التنس منذ لقبه الأول في العام 2000.

وكانت قرعة النسخة الجديدة من البطولة قد أجريت أمس، وقد أسفرت عن مواجهة افتتاحية قوية لفيدرر - المرشح الثاني لنيل لقب البطولة - في مواجهة الألماني المخضرم فيليب كولشرايبر المصنف رقم 33 على مستوى العالم، وذلك ضمن منافسات الدور الأول، في حين يواجه الياباني كاي نيشيكوري، مصنف البطولة الأول الذي يشارك في بطولة دبي للمرة الأولى، الفرنسي بينوا باير في الدور الأول، مع احتمال أن يواجه اليوناني ستيفانوس تسيسيباس في ربع النهائي.