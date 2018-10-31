فيدرر لن يسافر إلى السعودية

روجر فيدرير

انضم النجم السويسري روجر فيدرير المصنف الثالث عالمياً في لعبة المضرب، إلى قائمة الرياضيين الذين رفضوا حضور الأحداث الرياضية التي تنظمها السعودية، بعدما أعلن نجما المصارعة العالمية جون سينا وزميله دانييل براين، عدم مشاركتهما في مهرجان "درة التاج" في العاصمة الرياض.

وأثارت حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي جدلاً عالمياً واسعاً، مما دفع الكثير من الشخصيات للاعتذار عن السفر إلى الدولة الخليجية

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية الأميركية، عن النجم السويسري الذي رفض دعوة حضور مباراة استعراضية في السعودية مع عدد من نجوم كرة المضرب، قوله: "اتصلوا بي أيضاً، ولم أكن أرغب في اللعب هناك في ذلك الوقت، لذلك بالنسبة لي كان قراراً سريعاً للغاية".

وكان نجما التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالمياً، ومنافسه الصربي نوفاك جوكوفيتش، قد أعربا عن شكوكهما في المشاركة بالمباراة الاستعراضية التي ستقام في مدينة جدة السعودية، خلال ديسمبر المقبل.

وأجاب نادال عن موقفه حيال حضور المباراة الاستعراضية في السعودية، بقوله: "أنا على علم بالوضع الحاصل، وفريقي يتحدث مع مسؤولي إقامة المباراة لتحليل الأمور وهذا كل شيء، إنه أمر رهيب أن أحد الصحفيين خسر حياته، أعلم أن أمراً ما كان سيئاً في الداخل، لذلك نحن نبحث كيفية تطور الوضع، وآمل أن تتضح الأمور في أقرب وقت ممكن".

أما جوكوفيتش، فعبر عن حزنه لما حدث مع خاشقجي، مؤكداً أن ممثليه على اتصال مباشر مع المنظمين في السعودية، بالإضافة إلى نادال، حتى يتم فهم الموضوع بشكل أفضل، موضحاً وجوب النظر في الأمر أكثر، حتى يتم اتخاذ قرار مناسب قريباً".

وطالب جوكوفيتش المصنف الثاني عالمياً في لعبة التنس بالحصول على المزيد من المعلومات، حول ما حدث مع خاشقجي، حتى يتمكن رفقة نادال، من اتخاذ قرار عقلاني حيال زيارتهما السعودية.