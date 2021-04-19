فيدرر يؤكد مشاركته في رولان غاروس

أكد النجم السويسري روجر فيدرر، المصنف السابع عالمياً، أمس الأحد أنه سيشارك في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) هذا العام، بعدما غاب عن نسخة عام 2020 للتعافي من جراحة في ركبته.

وقال البالغ من العمر 39 عاماً عبر حسابه على تويتر "مرحباً للجميع! أنا سعيد بإعلامكم أني سأشارك في جنيف وباريس. حتى ذلك الحين سأستغل الوقت للتدريب، لا أطيق الانتظار للعب في سويسرا مجدداً".

وكان فيدرر، الفائز بعشرين بطولة غراند سلام، قد فاز برولان غاروس مرة وحيدة عام 2009، وكان ظهوره الأخير في العاصمة الفرنسية عام 2019 عندما خسر في نصف النهائي أمام الإسباني رافاييل نادال الفائز بالبطولة 13 مرة.

وفي حال فوز نادال بالبطولة المقبلة في يونيو، سيكسر رقم فيدرر القياسي ويصبح حاملاً لـ 21 بطولة غراند سلام.

وخاض فيدرر، الذي سيبلغ الأربعين من العمر في أغسطس المقبل، بطولة واحدة فقط في عام 2021، وفاز بمباراة واحدة في قطر في مارس بعد عودته من 13 شهراً من الغياب عقب خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة.

وكان السويسري ينوي العودة من بوابة الملاعب الترابية في مدريد مطلع مايو المقبل، لكنه سيخوض الآن استعداداته الوحيدة قبل باريس في جنيف، بدءاً من 16 مايو.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب قبل عشرة أيام تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 مايو و13 يونيو المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ولم يفز السويسري بلقب على الملاعب الترابية منذ دورة إسطنبول عام 2015، ويعود تتويجه الأخير في إحدى دورات الماسترز على الملاعب الترابية، إلى دورة مدريد في عام 2012.

وقال في الدوحة "سأرى حجم العمل الذي لا يزال يتحمله جسمي وركبتي، وما هي أفضل طريقة للتحضير على طول الطريق لبداية الموسم بالنسبة لي، وهو موسم الملاعب العشبية.

"أن ما يأتي قبل الملاعب العشبية هو الملاعب الترابية. ومن هذا المنطلق ، ليس لدي خيار سوى اللعب على الملاعب الترابية إذا كنت أريد خوض المباريات".