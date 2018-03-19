فيدرر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي وديل بوترو يصعد

روجر فيدرر

حافظ النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين رغم هزيمته أمس الأحد في نهائي بطولة إنديان ويلز أمام الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.

ويحتل فيدرر، الذي تلقى أمس الهزيمة الأولى له في عام 2018، المركز الأول برصيد 9660 نقطة، يليه الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9370 نقطة.

وصعد ديل بوترو من المركز الثامن إلى السادس، فيما صعد الفرنسي لوكاس بوييه للمرة الأولى في مسيرته إلى المراكز العشرة الأولى، حيث صعد من المركز الـ 12 إلى العاشر.