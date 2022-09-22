فيدرر يخوض مباراته الوداعية مع نادال في كأس ليفر

أعلن منظمو كأس ليفر لكرة المضرب اليوم الخميس أن الأسطورة السويسري روجر فيدرر سيخوض المباراة الأخيرة في مسيرته التاريخية إلى جانب النجم الإسباني رافاييل نادال.

وسيلعب الفائز بـ 20 لقب في بطولات غراند سلام إلى جانب الأسطورة "رافا" الذي فاز بدوره بـ 22 لقباً على أرضية ملعب "أو 2 آرينا" في لندن يوم الجمعة.

فيدرر ينهي مسيرته باللعب إلى جانب نادال

غاب صاحب الـ 41 عاماً لفترة مطولة عن المنافسات بداعي الإصابة قبل أن يعلن اعتزاله بشكل مفاجىء يوم الخميس المنصرم.

وخسر روجر آخر مباراة رسمية له أمام البولندي هوبرت هوركاش في ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي، وابتعد منذ ذلك الحين بسبب إصابة في الركبة.

يذكر أن كأس ليفر هي بطولة تنافسية يلتقي فيها فريق أوروبا ضد فريق العالم.