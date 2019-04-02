فيدرر يرتقي إلى المركز في التصنيف العالمي

روجر فيدرر يحتفل بانتصاره

استعاد السويسري روجر فيدرر، الذي حقق الأحد لقبه الـ 101 في مسيرته بتتويجه بطلاً لدورة ميامي للألف نقطة، المركز الرابع في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر أمس الاثنين، بعدما خسره لصالح النمساوي دومينيك تييم الشهر الماضي.

وتوج السويسري المخضرم بطلاً لميامي على حساب الأميركي جوني إيسنر بطل الموسم الماضي، محققاً لقبه الرابع في الدورة الثامنة والعشرين في دورات الماسترز للألف نقطة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد بطولات غراند سلام.

واعترف فيدرر بأنه لم يكن على ثقة بشأن ما إذا كان سيشارك في البطولة مرة أخرى أم لا، لكنه مع عودته هذا العام وتتويجه باللقب، يبدو أن قراره لم يكن صعباً، وفقاً لموقع رابطة محترفي التنس.

وقال السويسري في هذا الشأن: "من السهل القول أني لم أظهر بشكل جيد العام الماضي في ميامي، وكان هناك تفكير في عدم العودة من جديد، خاصة أني أردت المشاركة في موسم الملاعب الترابية، لكني فضلت خوض المزيد من البطولات على الملاعب الصلبة، والمشاركة في الملعب الجديد لميامي، فالأمر كان مثيراً بالنسبة إلي، وأنا سعيد للغاية باتخاذي القرار الصحيح".

وأضاف: "بكل تأكيد تشعر بالحظ عندما تصل إلى المباراة النهائية، وتجلس في نهاية المطاف إلى جانب كأس البطولة، هي لحظة أقدرها للغاية، خاصة أن الأمور كادت تكون مختلفة".

وواصل: "من الأسرار الأخرى، أتمتع بإيجابية أكبر هذا العام بعد خسارتي نهائي إنديان ويلز، على عكس العام الماضي حيث شعرت بالإحباط الكبير بعد نفس الأمر، وأثرت تلك الهزيمة كثيراً في ثقتي بنفسي، لكني لم أشعر بذلك هذا العام، وقررت المشاركة في ميامي وحظيت ببطولة جيدة للغاية".

وحافظ الصربي نوفاك جوكوفيتش على المركز الأول رغم خروجه من الدور الرابع في الدورة الأميركية.