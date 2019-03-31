فيدرر يسحق إيسنر ويحصد لقب ميامي المفتوحة

فيدرر يحتفل بانتصاره

توج النجم السويسري روجر فيدرر المصنف الخامس عالمياً بلقب فردي رجال بطولة ميامي للتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة الأحد.

وتمكن فيدرر من تحقيق لقب البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بعدما تغلب على الأميركي جون إيسنر حامل اللقب بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-1 و 6-4.

وبهذا الفوز، حقق السويسري لقبه الثاني هذا الموسم ورفع رصيده الإجمالي من عدد الألقاب إلى 101 لقب خلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت عام 1998.

وهذا اللقب رقم 28 للنجم السويسري في بطولات الماسترز معززاً مركزه الثالث في القائمة التي يتصدرها الإسباني رافاييل نادال (33 لقباً) يليه الصربي نوفاك جوكوفيتش (32 لقباً).