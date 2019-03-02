فيدرر يفوز ببطولة دبي محققاً اللقب 100 في مسيرته
فيدرر يحقق رقماً قياسياً جديداً
توج السويسري روجر فيدرر بلقبه رقم 100 في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.
وفاز فيدرر بلقب بطولة دبي للتنس بعد تغلبه السبت في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و6-4.
وبات فيدرر (37 عاماً) ثاني لاعب في العصر المفتوح يفوز بـ 100 لقب أو أكثر بعد الأميركي جيمي كونورز الذي أحرز 109 ألقاب.
وربح فيدرر لقب بطولة دبي للمرة الثامنة في مسيرته بعدما احتاج إلى 70 دقيقة فقط للفوز على منافسه اليوناني.
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