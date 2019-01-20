فيدرر يودع بطولة أستراليا

روجر فيدرر

انتهت حملة روجر فيدرر للتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته المفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس في الدور الرابع.



وبعد الإطاحة بالسويسري أصبح تيتيباس أول لاعب يوناني يتأهل إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى.



وفي مواجهة بين أكبر لاعب وأصغر لاعب سناً بقرعة الرجال تفوق تيتيباس (20 عاماً) على فيدرر بنتيجة 6-7 و7-6 و7-5 و7-6 تحت أضواء ملعب رود ليفر وسط تشجيع حماسي من الجماهير اليونانية في ملبورن بارك.



في المقابل حجز الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني مقعده في دور الثمانية دون عناء.

وفاز نادال على التشيكي توماس برديتش بثلاث مجموعات دون رد.

وقال نادال “لقد ارتكب برديتش عددا كبيرا من الأخطاء بشكل غير معتاد”. ويلتقي نادال في دور الثمانية مع الأميركي فرانسيس تيافوي.



وقال نادال بشأن منافسه التالي “ستكون المرة الأولى التي نلتقي فيها سوياً، إنه يلعب بشكل رائع”.

وأضاف “إنه سريع للغاية ويستطيع تغيير اتجاه جسده بسرعة، ويتحرك بسرعة صوب الشبكة، لنرى ما سيحدث”.

واحتفل تيافوي بعيد ميلاده الـ 21 عبر التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الأسترالية.



وفاز تيافوي على البلغاري غريغور ديميتروف المصنف 20 للبطولة في مباراة ماراثونية.

وقال تيافوي بشأن مواجهة نادال “لا يمكنني أن أفعل أي شيء، إنه يركض كالمجنون، علي أن أنام الآن”.

وأضاف: “أتابع مبارياته منذ سنوات عدة، ومواجهتي أمامه في دور الثمانية لإحدى بطولات الغراند سلام تعني العالم بالنسبة لي”.