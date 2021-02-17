فيديو: صدام بين بيكيه وغريزمان خلال مباراة برشلونة وسان جيرمان

كشفت عدسات التصوير عن صدامٍ بين جيرارد بيكيه وأنتوان غريزمان نجمي برشلونة خلال المباراة التي سقط فيها فريقهما أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 1-4 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وظهر بيكيه وهو يطالب زملاءه بالاحتفاظ بالكرة قبل نهاية الشوط الأول.
وصاح المدافع المخضرم على غريزمان تحديداً واستخدم مصطلحات نابية، حيث قال: "احتفظ بالكرة، تباً للجحيم، بحق السماء... هيا، سحقاً للجحيم، احتفظ بالكرة".
فما كان من غريزمان إلا الرد بعبارات مشابهة: "إهدأ وتوقف عن الصياح... تباً".
وأجاب بيكيه: "سحقاً يا (غريزي)، تباً لي، نحن نعاني، حاصرونا في الخلف لـ 5 دقائق".
ورد غريزمان سريعاً: "لا تصرخ علي، فأنا أعاني كذلك"، وقال بيكيه: "سحقاً، نحن نركض بجنون"، وأجاب الفرنسي: "وأنا أركض بجنون مثلكم".
وتدخل الحارس مارك أندريه تير شتيغين حينها موجهاً اللاعبين: "هيا... هيا، التزموا بمراقبة خصومنا".
وانتهى اللقاء بفوز كبير للباريسي لتصبح مهمة البارسا معقدة في مواجهة الإياب التي سيستضيفها ملعب بارك دو برانس في العاشر من الشهر القادم.
😳 Piqué explota contra todos... escuchen cómo se engancha con Griezmann 😱— Alejandro de la Rosa (@adelarosa) February 16, 2021
“Una p....a posesión larga, joder”
“La concha de tu madre tú....” pic.twitter.com/JIN9YO6Ks9
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