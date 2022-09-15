فيديو: مشجع يطلق قذيفة مضادة للدبابات خلال مباراة كرة قدم

تناقلت وسائل إعلامية اليوم الخميس مقطع فيديو أثار الجدل لـ مشجع أطلق قذيفة يدوية مضادة للدبابات تجاه أرضية ملعب خلال مباراة بين فريقي بليتفيتش وسوكولاك في الدوري الكرواتي.

وبدا أن المشجع أطلق القذيفة من باب الدعابة والمزاح صوب اللاعبين المتواجدين على أرض الملعب.

وتباينت ردود الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنوه البعض إلى خطورة الحادثة وما كادت أن تتسبب به من أضرار وإصابات.

وأشار موقع "روسيا اليوم" إلى أن الحادثة لم تشهد أي إصابات، علماً بأن السلطات قامت باعتقال المشجع الذي أطلق القذيفة للوقوف على الأسباب التي قادته لهذا التصرف الخطير.

اعتقال 14 مشجع كرواتي

بدوره، أدان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم الحادثة سريعاً علماً بأن السلطات الإيطالية اعتقلت 14 مشجعاً كرواتياً في ميلانو تزامناً مع مباراة أي سي ميلان ودينامو زغرب التي تغلب فيها الروسونيري على ضيفه بنتيجة 3-1 أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.