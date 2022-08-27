فيديو: ميلان يهزم بولونيا بهدفي لياو وجيرو

حقق أي سي ميلان حامل اللقب فوزاً مقنعاً على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد مساء السبت في لقاء شهده ملعب سان سيرو لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تناوب على تسجيل هدفي الروسونيري النجمان البرتغالي رافاييل لياو والفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقتين 21 و 58 على التوالي.

ميلان يتصدر الترتيب العام

بهذا الانتصار، رفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 7 نقاط احتل على إثرها صدارة الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وفي لقاءات أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل يوفنتوس مع ضيفه روما 1-1، وتغلب تورينو على كريمونيزي 2-1، فيما تعادل سبيزيا مع ساسوولو 2-2.